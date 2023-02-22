Байндль знялася з турніру у Мексиці через травму

Українська тенісистка Катерина Байндль знялася з турніру WTA 250 у Меріді (Мексика).

Про це повідомляє ВТУ.

Українка мала зіграти в першому колі проти Татьяни Марії з Німеччини, проте залишила змагання через травму стегна. Замість Катерини зіграє лакі-лузер Варвара Грачова, яка виступає у нейтральному статусі.

На турнірі у Меріді виступає ще одна українка, Леся Цуренко. У першому колі основної сітки Цуренко зіграє з Катержиною Синяковою із Чехії.

У попередньому матчі Байндль програла у кваліфікації турніру в Лінці. Катерину заявлено на турнір у мексиканському Монтерреї, який пройде з 27 лютого до 5 березня.