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Байндль знялася з турніру у Мексиці через травму

Сьогодні 07:02 208 0
Байндль знялася з турніру у Мексиці через травму
Фото Getty Images
#Катерина Байндл

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Катерина Байндль знялася з турніру WTA 250 у Меріді (Мексика).

Про це повідомляє ВТУ.

Українка мала зіграти в першому колі проти Татьяни Марії з Німеччини, проте залишила змагання через травму стегна. Замість Катерини зіграє лакі-лузер Варвара Грачова, яка виступає у нейтральному статусі.

На турнірі у Меріді виступає ще одна українка, Леся Цуренко. У першому колі основної сітки Цуренко зіграє з Катержиною Синяковою із Чехії.

У попередньому матчі Байндль програла у кваліфікації турніру в Лінці. Катерину заявлено на турнір у мексиканському Монтерреї, який пройде з 27 лютого до 5 березня.

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