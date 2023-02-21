Калініна переграла Ястремську на турнірі WTA у Дубаї

Калініна вийшла у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (31) обіграла Даяну Ястремську (122) у другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї.

Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Калініна двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 8 з 10 брейк-пойнтів. Водночас Ястремська 7 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 17 брейк-пойнтів.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000 Дубай, ОАЕ Хард

Призовий фонд - $2,788,468

Друге коло, 21 лютого

Ангеліна Калініна - Даяна Ястремська 5:7, 6:2, 6:3

Раніше Костюк перемогла Оз на турнірі в ОАЕ.