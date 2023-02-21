Калініна переграла Ястремську на турнірі WTA у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (31) обіграла Даяну Ястремську (122) у другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї.
Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Калініна двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 8 з 10 брейк-пойнтів. Водночас Ястремська 7 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 17 брейк-пойнтів.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
Друге коло, 21 лютого
Ангеліна Калініна - Даяна Ястремська 5:7, 6:2, 6:3
Раніше Костюк перемогла Оз на турнірі в ОАЕ.