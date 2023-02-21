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Калініна переграла Ястремську на турнірі WTA у Дубаї

Сьогодні 11:30 72 0
Калініна вийшла у третє коло турніру
Калініна переграла Ястремську на турнірі WTA у Дубаї
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (31) обіграла Даяну Ястремську (122) у другому колі турніру WTA 1000 у Дубаї.

Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Калініна двічі подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 8 з 10 брейк-пойнтів. Водночас Ястремська 7 разів подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 4 з 17 брейк-пойнтів.  

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Хард 
Призовий фонд - $2,788,468
Друге коло, 21 лютого

Ангеліна Калініна - Даяна Ястремська 5:7, 6:2, 6:3

Раніше Костюк перемогла Оз на турнірі в ОАЕ.

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