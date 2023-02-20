Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (31) обіграла росіянку Вероніку Кудерметову (11) у першому раунді турніру WTA 1000 у Дубаї.
Матч тривав 2 години та 58 хвилин. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 8 з 14 брейк-пойнтів.
У наступному колі Ангеліна зустрінеться з Даяною Ястремською.
Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
Перше коло, 20 лютого
Ангеліна Калініна - Вероніка Кудерметова 6:3, 5:7, 7:5
Раніше Костюк перемогла Оз на турнірі в ОАЕ.