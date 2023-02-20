Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї

У другому колі Ангеліна Калініна зустрінеться з Даяною Ястремською Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї

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