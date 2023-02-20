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Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї

Сьогодні 13:20 53 1
У другому колі Ангеліна Калініна зустрінеться з Даяною Ястремською Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї
Калініна перемогла росіянку Кудерметову на старті турніру у Дубаї
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Кудерметова

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (31) обіграла росіянку Вероніку Кудерметову (11) у першому раунді турніру WTA 1000 у Дубаї.

Матч тривав 2 години та 58 хвилин. Українка 4 рази подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 8 з 14 брейк-пойнтів.

У наступному колі Ангеліна зустрінеться з Даяною Ястремською.

Dubai Duty Free Tennis Championships - WTA 1000
Дубай, ОАЕ
Хард 
Призовий фонд - $2,788,468
Перше коло, 20 лютого

Ангеліна Калініна - Вероніка Кудерметова 6:3, 5:7, 7:5

Раніше Костюк перемогла Оз на турнірі в ОАЕ.

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