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Крутих обіграв росіянина і вперше зіграє в основній сітці турніру ATP

Сьогодні 08:10 247 0
Український тенісист здобув перемогу у фіналі кваліфікації турніру ATP у Катарі
Крутих обіграв росіянина і вперше зіграє в основній сітці турніру ATP
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих вийшов до основи хардового турніру серії АТР 250 у Досі (Катар).

У фіналі кваліфікації він у трьох сетах обіграв росіянина Павла Котова (126). Після матчу українець не став тиснути руку своєму супернику.

Матч тривав 1 годину та 50 хвилин.

Qatar ExxonMobil Open - ATP 250
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $1,485,775
Кваліфікація, Фінал
19 лютого

Олексій Крутих (Україна) – Павел Котов 1:6, 6:3, 6:3

Раніше Крутих поступився у чвертьфіналі турніру в Іспанії.

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