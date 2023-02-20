Крутих обіграв росіянина і вперше зіграє в основній сітці турніру ATP

Український тенісист здобув перемогу у фіналі кваліфікації турніру ATP у Катарі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих вийшов до основи хардового турніру серії АТР 250 у Досі (Катар).

У фіналі кваліфікації він у трьох сетах обіграв росіянина Павла Котова (126). Після матчу українець не став тиснути руку своєму супернику.

Матч тривав 1 годину та 50 хвилин.

Qatar ExxonMobil Open - ATP 250

Доха, Катар

Хард

Призовий фонд - $1,485,775

Кваліфікація, Фінал

19 лютого

Олексій Крутих (Україна) – Павел Котов 1:6, 6:3, 6:3

Раніше Крутих поступився у чвертьфіналі турніру в Іспанії.