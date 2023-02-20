Крутих обіграв росіянина і вперше зіграє в основній сітці турніру ATP

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Олексій Крутих вийшов до основи хардового турніру серії АТР 250 у Досі (Катар).
У фіналі кваліфікації він у трьох сетах обіграв росіянина Павла Котова (126). Після матчу українець не став тиснути руку своєму супернику.
Матч тривав 1 годину та 50 хвилин.
Qatar ExxonMobil Open - ATP 250
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $1,485,775
Кваліфікація, Фінал
19 лютого
Олексій Крутих (Україна) – Павел Котов 1:6, 6:3, 6:3
Раніше Крутих поступився у чвертьфіналі турніру в Іспанії.