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Кіченок поступилась у фіналі парного турніру у Катарі

Сьогодні 21:50 166 0
Людмила Кіченок програла у фіналі парного турніру WTA 500 у Досі
Кіченок поступилась у фіналі парного турніру у Катарі
Фото - gettyimages
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у тандемі з Оленою Остапенко програли фінальний матч турніру WTA 500 у Досі.

Україно-латвійська пара поступилась американкам Корі Гауфф та Джессіці Пегулі.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Людмила і Олена жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 6 з 12 брейк-пойнтів.

Qatar TotalEnergies Open - WTA 500
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $780,637
Фінал, 17 лютого

Корі Гауфф / Джессіка Пегула - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:4, 2:6, 10:7

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