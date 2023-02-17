Кіченок поступилась у фіналі парного турніру у Катарі

Людмила Кіченок програла у фіналі парного турніру WTA 500 у Досі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у тандемі з Оленою Остапенко програли фінальний матч турніру WTA 500 у Досі.

Україно-латвійська пара поступилась американкам Корі Гауфф та Джессіці Пегулі.

Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Людмила і Олена жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 6 з 12 брейк-пойнтів.

Qatar TotalEnergies Open - WTA 500

Доха, Катар

Хард

Призовий фонд - $780,637

Фінал, 17 лютого

Корі Гауфф / Джессіка Пегула - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:4, 2:6, 10:7