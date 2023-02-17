Кіченок поступилась у фіналі парного турніру у Катарі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у тандемі з Оленою Остапенко програли фінальний матч турніру WTA 500 у Досі.
Україно-латвійська пара поступилась американкам Корі Гауфф та Джессіці Пегулі.
Матч тривав 1 годину 20 хвилин. Людмила і Олена жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 6 з 12 брейк-пойнтів.
Qatar TotalEnergies Open - WTA 500
Доха, Катар
Хард
Призовий фонд - $780,637
Фінал, 17 лютого
Корі Гауфф / Джессіка Пегула - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:4, 2:6, 10:7