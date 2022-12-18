Долгополов: Світ повинен припинити свій стокгольмський синдром

Джерело - Чемпіон.
Росіяни повинні нести колективну відповідальність за вторгнення в Україну.
Про це заявив колишній український тенісист Олександр Долгополов.
"Абсолютна правда. Світ повинен припинити свій стокгольмський синдром. Правда в тому, що більшість росіян підтримують путіна та його війну", - написав Долгополов.
Absolute truth. The world has to stop with their Stockholm syndrome. Truth is, most of the russians support putin and his war https://t.co/Mwc4zmfBa0— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) December 18, 2022
Нагадаємо, Долгополов розніс WTA за підтримку фанатки путіна.