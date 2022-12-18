Долгополов: Світ повинен припинити свій стокгольмський синдром

Росіяни повинні нести колективну відповідальність за вторгнення в Україну.

Про це заявив колишній український тенісист Олександр Долгополов.

"Абсолютна правда. Світ повинен припинити свій стокгольмський синдром. Правда в тому, що більшість росіян підтримують путіна та його війну", - написав Долгополов.