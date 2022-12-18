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Долгополов: Світ повинен припинити свій стокгольмський синдром

Сьогодні 14:55 88 0
Колишній тенісист впевнений, що росіяни повинні нести колективну відповідальність
Долгополов: Світ повинен припинити свій стокгольмський синдром
#Олександр Долгополов

Джерело - Чемпіон.

Росіяни повинні нести колективну відповідальність за вторгнення в Україну.

Про це заявив колишній український тенісист Олександр Долгополов.

"Абсолютна правда. Світ повинен припинити свій стокгольмський синдром. Правда в тому, що більшість росіян підтримують путіна та його війну", - написав Долгополов.

Нагадаємо, Долгополов розніс WTA за підтримку фанатки путіна.

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