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Калініна зіграє у фіналі турніру WTA 125 у Ліможі

Сьогодні 13:24 83 0
Початок матчу о 20:15
Калініна зіграє у фіналі турніру WTA 125 у Ліможі
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна зустрінеться з данкою Кларою Таусон у фінальному поєдинку турніру Open BLS de Limoges - WTA 125 у французькому місті Лімож.

Калініна у рейтингу WTA посідає 47-е місце, Таусон у світовому табелі про ранги йде на 115-й позиції.

Суперниці зустрічалися нинішнього сезону двічі. У січні у першому колі турніру WTA 250 у Мельбурні виграла Таусон, а минулого тижня у чвертьфіналі турніру WTA 125 в Анже перемогу святкувала Калініна.

Нагадаємо, у другому колі Таусон перемогла українку Марту Костюк.

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