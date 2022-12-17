Калініна зіграє у фіналі турніру WTA 125 у Ліможі

Початок матчу о 20:15

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна зустрінеться з данкою Кларою Таусон у фінальному поєдинку турніру Open BLS de Limoges - WTA 125 у французькому місті Лімож.

Калініна у рейтингу WTA посідає 47-е місце, Таусон у світовому табелі про ранги йде на 115-й позиції.

Суперниці зустрічалися нинішнього сезону двічі. У січні у першому колі турніру WTA 250 у Мельбурні виграла Таусон, а минулого тижня у чвертьфіналі турніру WTA 125 в Анже перемогу святкувала Калініна.

Нагадаємо, у другому колі Таусон перемогла українку Марту Костюк.