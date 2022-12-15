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Калініна перемогла Шуай вийшла у півфінал турніру у Франції

Сьогодні 17:21 244 1
Матч тривав 1 годину 6 хвилин
Калініна перемогла Шуай вийшла у півфінал турніру у Франції
#Ангеліна Калініна, #Чжан Шуай

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) перемогла китаянку Чжан Шуай (25 WTA) та вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Ліможі, Франція.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Українка тричі подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і реалізувала 5 з 11 брейкпойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
15 грудня, третє коло

Ангеліна Калініна (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:1

У півфіналі українка зіграє з росіянкою Анною Блінковою.

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