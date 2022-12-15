Калініна перемогла Шуай вийшла у півфінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) перемогла китаянку Чжан Шуай (25 WTA) та вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Ліможі, Франція.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.
Українка тричі подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і реалізувала 5 з 11 брейкпойнтів.
Open BLS de Limoges - WTA 125
Лімож (Франція)
Призовий фонд $115,000
15 грудня, третє коло
Ангеліна Калініна (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:1
У півфіналі українка зіграє з росіянкою Анною Блінковою.