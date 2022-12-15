Калініна перемогла Шуай вийшла у півфінал турніру у Франції

Матч тривав 1 годину 6 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47 WTA) перемогла китаянку Чжан Шуай (25 WTA) та вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Ліможі, Франція.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Українка тричі подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і реалізувала 5 з 11 брейкпойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125

Лімож (Франція)

Призовий фонд $115,000

15 грудня, третє коло

Ангеліна Калініна (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:1

У півфіналі українка зіграє з росіянкою Анною Блінковою.