Свьонтек - Гравець року за версією WTA

Джерело - Чемпіон.
WTA оголосила володарок нагород за підсумками сезону.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Перша ракетка світу Іга Швьонтек здобула перемогу в номінації Гравець року.
Володарками нагороди Пара року стали перші ракетки світу та чемпіонки Australian Open, Вімблдона та US Open Барбора Крейчикова та Катерина Синякова.
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На цю нагороду також претендувала Людмила Кіченок.
Прогрес року - Беатріс Хаддад Мая, яка піднялась до ТОП-20.
Новачок року - 27-а ракетка світу Ціньвень Чжен.
Повернення року – півфіналістка Вімблдону Тетяна Марія, яка повернулася після народження другої дитини.
Тренер року - Девід Вітт, який тренує Джесіку Пегулу (3 WTA).
Нагадаємо, Свьонтек обійшла Кербер за кількістю тижнів у статусі першої ракетки світу.