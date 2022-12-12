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Свьонтек - Гравець року за версією WTA

Сьогодні 19:17 317 0
Свьонтек - Гравець року за версією WTA

Джерело - Чемпіон.

WTA оголосила володарок нагород за підсумками сезону.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Перша ракетка світу Іга Швьонтек здобула перемогу в номінації Гравець року.

Володарками нагороди Пара року стали перші ракетки світу та чемпіонки Australian Open, Вімблдона та US Open Барбора Крейчикова та Катерина Синякова.

  Актуально: Свьонтек встановила рейтинговий рекорд WTA

На цю нагороду також претендувала Людмила Кіченок.

Прогрес року - Беатріс Хаддад Мая, яка піднялась до ТОП-20.

Новачок року - 27-а ракетка світу Ціньвень Чжен.

Повернення року – півфіналістка Вімблдону Тетяна Марія, яка повернулася після народження другої дитини.

Тренер року - Девід Вітт, який тренує Джесіку Пегулу (3 WTA).

Нагадаємо, Свьонтек обійшла Кербер за кількістю тижнів у статусі першої ракетки світу.

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