Колишня перша ракетка світу Ешлі Барті отримала нагороду The Down Award, яку щорічно вручає Зал слави спорту Австралії.

Про це повідомляє tennis.com.

Нагороду The Down Award вручають спортсмену або команді, які найбільше надихали країну своїми виступами та прикладом.

У січні цього року Барті виграла свій третій турнір титул Великого Шлема - Australian Open. А наприкінці березня австралійка повідомила, що завершує кар'єру.

У 2019 році Барті також здобула нагороду The Down Award. Того року вона виграла Ролан Гаррос.

Нагадаємо Калініна програла у півфіналі турніру в Франції.