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Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 125 в Андоррі

Сьогодні 09:40 95 0
Надія Кіченок побореться за вихід у фінал турніру
Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 125 в Андоррі
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з німкою Вівіан Гайзен вийшли у півфінал турніру WTA 125 в Андоррі.

У чвертьфіналі турніру вони обіграли Джессіку Понше з Франції та Ренату Ворачову з Чехії.

Матч тривав 1 годину 43 хвилин. Надія та Вівіан жодного разу не подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 3/6 брейк-пойнти.

Crèdit Andorrà Open - WTA 125
Андорра, Андорра
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
1/4 фіналу , 01 грудня

Надія Кіченок/Вівіан Гайзен - Джессіка Понше/Рената Ворачова 6:4, 5:7, 10:6

Раніше Снігур не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Андоррі.

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