Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 125 в Андоррі

Надія Кіченок побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з німкою Вівіан Гайзен вийшли у півфінал турніру WTA 125 в Андоррі.

У чвертьфіналі турніру вони обіграли Джессіку Понше з Франції та Ренату Ворачову з Чехії.

Матч тривав 1 годину 43 хвилин. Надія та Вівіан жодного разу не подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 3/6 брейк-пойнти.

Crèdit Andorrà Open - WTA 125

Андорра, Андорра

Хард (зал)

Призовий фонд - $115,000

1/4 фіналу , 01 грудня

Надія Кіченок/Вівіан Гайзен - Джессіка Понше/Рената Ворачова 6:4, 5:7, 10:6

Раніше Снігур не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Андоррі.