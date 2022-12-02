Кіченок вийшла у півфінал парного турніру WTA 125 в Андоррі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з німкою Вівіан Гайзен вийшли у півфінал турніру WTA 125 в Андоррі.
У чвертьфіналі турніру вони обіграли Джессіку Понше з Франції та Ренату Ворачову з Чехії.
Матч тривав 1 годину 43 хвилин. Надія та Вівіан жодного разу не подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 3/6 брейк-пойнти.
Crèdit Andorrà Open - WTA 125
Андорра, Андорра
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
1/4 фіналу , 01 грудня
Надія Кіченок/Вівіан Гайзен - Джессіка Понше/Рената Ворачова 6:4, 5:7, 10:6
Раніше Снігур не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Андоррі.