Ястремська поступилася Фалковській у другому колі турніру в Андоррі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (101) завершила боротьбу на турнірі WTA 125 в Андоррі.
У матчі другого раунду українка, посіяна під п'ятим номером, програла Вероніці Фалковській із Польщі (266).
Матч тривав понад дві години. За цей час Ястремська виконала 8 ейсів за 18 подвійних помилок, реалізувала 4 з 11 брейк-пойнтів і програла шість геймів на своїй подачі
Наступного тижня Ястремська зіграє на турнірі WTA 125 в Анже, Франція.
Crèdit Andorrà Open - WTA 125
Андорра, Андорра
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Друге коло, 02 грудня
Вероніка Фалковська - Даяна Ястремська 6:4, 5:7, 6:3