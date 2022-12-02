Ястремська поступилася Фалковській у другому колі турніру в Андоррі

Українка не змогла пробитися у наступне коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (101) завершила боротьбу на турнірі WTA 125 в Андоррі.

У матчі другого раунду українка, посіяна під п'ятим номером, програла Вероніці Фалковській із Польщі (266).

Матч тривав понад дві години. За цей час Ястремська виконала 8 ейсів за 18 подвійних помилок, реалізувала 4 з 11 брейк-пойнтів і програла шість геймів на своїй подачі

Наступного тижня Ястремська зіграє на турнірі WTA 125 в Анже, Франція.

Crèdit Andorrà Open - WTA 125

Андорра, Андорра

Хард (зал)

Призовий фонд - $115,000

Друге коло, 02 грудня

Вероніка Фалковська - Даяна Ястремська 6:4, 5:7, 6:3