Головне
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 712
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 202
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 33954
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 661
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022
Вчора 23:00 781
Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022
Вчора 18:58 493
Збірна Хорватії зіграла внічию з Бельгією та вийшла до плей-оф ЧС-2022
Вчора 18:57 492
Зоря та Колос не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
Вчора 17:15 305
Берінчик та Менді провели битву поглядів
Вчора 16:33 415
Україна повторила найгірший результат в історії в жіночій естафеті
Вчора 16:11 685
Прямі трансляції

Ястремська поступилася Фалковській у другому колі турніру в Андоррі

Сьогодні 08:38 182 0
Українка не змогла пробитися у наступне коло турніру
Ястремська поступилася Фалковській у другому колі турніру в Андоррі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (101) завершила боротьбу на турнірі WTA 125 в Андоррі.

У матчі другого раунду українка, посіяна під п'ятим номером, програла Вероніці Фалковській із Польщі (266).

Матч тривав понад дві години.  За цей час Ястремська виконала 8 ейсів за 18 подвійних помилок, реалізувала 4 з 11 брейк-пойнтів і програла шість геймів на своїй подачі

Наступного тижня Ястремська зіграє на турнірі WTA 125 в Анже, Франція.

Crèdit Andorrà Open - WTA 125
Андорра, Андорра
Хард (зал)
Призовий фонд - $115,000
Друге коло, 02 грудня

Вероніка Фалковська - Даяна Ястремська 6:4, 5:7, 6:3

Коментарі ()
Популярне зараз
Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО Найсексуальніша фанатка чемпіонатів світу прогулялася Катаром в самому купальнику - ВІДЕО 3467
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 5562
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 5537
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя 2645
Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Японія - Іспанія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1930
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 33954
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8454
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12166 2
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 21709 1
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 18883 12
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 14124
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28814