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Ястремська успішно стартувала на турнірі в Андоррі

Сьогодні 19:25 152 0
Ястремська успішно стартувала на турнірі в Андоррі
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 101) у 1/16 фіналу турніру серії WTA 125 в Андоррі обіграла Нігіну Абдураїмову (Узбекистан, WTA 169) за 59 хвилин.

Зазначимо, що у другому сеті Даяна програвала з рахунком 0:3, але виграла 5 геймів поспіль, а незабаром закрила матч.

У наступному раунді Даяна зустрінеться з переможницею матчу Вероніка Фалковська - Жаклін Крістіан.

WTA 125 Андорра
1/16 фіналу
29 листопада

Даяна Ястремська (Україна) - Нігіна Абдураїмова (Узбекистан) 6:1, 6:4

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