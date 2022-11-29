Ястремська успішно стартувала на турнірі в Андоррі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 101) у 1/16 фіналу турніру серії WTA 125 в Андоррі обіграла Нігіну Абдураїмову (Узбекистан, WTA 169) за 59 хвилин.
Зазначимо, що у другому сеті Даяна програвала з рахунком 0:3, але виграла 5 геймів поспіль, а незабаром закрила матч.
У наступному раунді Даяна зустрінеться з переможницею матчу Вероніка Фалковська - Жаклін Крістіан.
WTA 125 Андорра
1/16 фіналу
29 листопада
Даяна Ястремська (Україна) - Нігіна Абдураїмова (Узбекистан) 6:1, 6:4