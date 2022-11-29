Ястремська успішно стартувала на турнірі в Андоррі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 101) у 1/16 фіналу турніру серії WTA 125 в Андоррі обіграла Нігіну Абдураїмову (Узбекистан, WTA 169) за 59 хвилин.

Зазначимо, що у другому сеті Даяна програвала з рахунком 0:3, але виграла 5 геймів поспіль, а незабаром закрила матч.

У наступному раунді Даяна зустрінеться з переможницею матчу Вероніка Фалковська - Жаклін Крістіан.

WTA 125 Андорра

1/16 фіналу

29 листопада

Даяна Ястремська (Україна) - Нігіна Абдураїмова (Узбекистан) 6:1, 6:4