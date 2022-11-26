Крутих вийшов у фінал турніру у Валенсії

Український тенісист провів третій півфінал на турнірах серії ATP Challenger Tour

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (252) вийшов у фінал ґрунтового челенджера в Іспанії.

У півфіналі Олексій обіграв Ніколу Мілоєвича з Сербії.

Матч тривав 2 години та 30 хвилин. Крутих 4 рази подав на виліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 5 з 9 брейк-пойнтів.

Український тенісист провів третій півфінал на турнірах серії ATP Challenger Tour та здобув другу перемогу. Наприкінці серпня цього року Крутих став чемпіоном на "челенджері" у Празі.

Copa Faulcombridge - ATP Challenger Tour 90

Валенсія, Іспанія

Грунт

Призовий фонд - $67,960

Півфінал, 26 листопада

Олексій Крутих - Нікола Мілоєвич 3:6, 6:3, 7:5