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Орлов уп'яте в сезоні зіграє у фіналі турніру ITF

Сьогодні 16:10 128 0
Українець побореться за перемогу на турнірі
Орлов уп'яте в сезоні зіграє у фіналі турніру ITF
#Орлов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Владислав Орлов виборюватиме чемпіонський титул на змаганнях IF M15 в індійському місті Бхілан.

У півфіналі хардового турніру Владислав (№406 АТР) розгромив японця Ріотаро Мацумуру (1179) - 6:1, 6:2

Матч тривав 1 годину 12 хвилин.

У фінальному матчі суперником Орлова буде Нікі Каліянда Пунача (823) з Індії.

Владислав Орлов проведе п'ятий фінал нинішнього і боротиметься за четвертий одиночний титул ITF. Українець тричі перемагав на змаганнях ITF M25 в Осієці, Піроті та Єрусалимі та поступився у вирішальному матчі на змаганнях ITF M15 у Созополі.

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