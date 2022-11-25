Сачко вийшов у півфінал турніру ATP в Італії

Українець пройшов 104-ту ракетку світу

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (323) в 1/4 фіналу челенджера в Андрії (Італія) обіграв третього сіяного Томаша Махача (104) із Чехії.

Матч тривав 1 годину та 44 хвилини. Сачко 1 раз подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 3 з 8 брейк-пойнтів.

Перемога над 104-ю ракеткою світу Махачем, стала для Віталія, який займає 323-ю позицію в рейтингу АТР, найрейтинговішою цього року. Також Сачко вперше у сезоні виграв третій матч поспіль та проведе перший півфінал цього року.

Суперником українця у півфіналі буде Леандро Ріді зі Швейцарії.

Castel del Monte Open - ATP Challenger Tour 80

Андрія, Італія

Хард (зал)

Призовий фонд - €45,730

Третє коло, 25 листопада

Віталія Сачко – Єлле Селс 7:5, 6:2