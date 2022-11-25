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Сачко вийшов у півфінал турніру ATP в Італії

Сьогодні 17:38 57 0
Українець пройшов 104-ту ракетку світу
Сачко вийшов у півфінал турніру ATP в Італії
Фото - gettyimages
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (323) в 1/4 фіналу челенджера в Андрії (Італія) обіграв третього сіяного Томаша Махача (104) із Чехії.

Матч тривав 1 годину та 44 хвилини. Сачко 1 раз подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 3 з 8 брейк-пойнтів.

Перемога над 104-ю ракеткою світу Махачем, стала для Віталія, який займає 323-ю позицію в рейтингу АТР, найрейтинговішою цього року. Також Сачко вперше у сезоні виграв третій матч поспіль та проведе перший півфінал цього року.

Суперником українця у півфіналі буде Леандро Ріді зі Швейцарії.

Castel del Monte Open - ATP Challenger Tour 80
Андрія, Італія
 Хард (зал) 
Призовий фонд - €45,730
Третє коло, 25 листопада

Віталія Сачко – Єлле Селс 7:5, 6:2

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