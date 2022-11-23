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Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP в Італії

Сьогодні 16:37 184 0
Сачко боротиметься за перший півфінал у сезоні.
Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP в Італії
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (323) в 1/8 фіналу челенджера в Андрії (Італія) переміг Єлле Селс (129) з Нідерландів.

Селс за рахунку у першому сеті 2:1 на користь українця відмовився від продовження поєдинку.

Сачко вчетверте цього року зіграє у чвертьфіналі "челенджера" (вперше з жовтня) і боротиметься за перший півфінал у сезоні.

Castel del Monte Open - ATP Challenger Tour 80
Андрія, Італія
 Хард (зал) 
Призовий фонд - €45,730
Друге коло, 23 листопада

Віталія Сачко – Єлле Селс 2:1 (40-30*) відмова

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