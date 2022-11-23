Сачко вийшов у чвертьфінал турніру ATP в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (323) в 1/8 фіналу челенджера в Андрії (Італія) переміг Єлле Селс (129) з Нідерландів.
Селс за рахунку у першому сеті 2:1 на користь українця відмовився від продовження поєдинку.
Сачко вчетверте цього року зіграє у чвертьфіналі "челенджера" (вперше з жовтня) і боротиметься за перший півфінал у сезоні.
Castel del Monte Open - ATP Challenger Tour 80
Андрія, Італія
Хард (зал)
Призовий фонд - €45,730
Друге коло, 23 листопада
Віталія Сачко – Єлле Селс 2:1 (40-30*) відмова