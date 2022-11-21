Марченко пробився до основної сітки турніру в Італії

Ілля Марченко пробився в основну сітку на "челенджері" в Італії

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко подолав відбірковий бар'єр на турнірі АТР серії Challenger - Castel del Monte Open - в Андрії (Італія).

У фіналі кваліфікації посіяний під 11-м номером Марченко за півтори години обіграв 3-го номера посіву бельгійця Рафаеля Коліньйона.

Першим суперником Марченка в основній сітці апеннінських змагань може стати посіяний під першим номером Мартон Фучович з Угорщини.

Castel del Monte Open - ATP Challenger Tour 80

Андрія, Італія

Хард (зал)

Призовий фонд - €45,730

Перше коло, 21 листопада

Ілля Марченко - Рафаель Коліньйон 6:3, 7:5