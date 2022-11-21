Головне
Збірна Англії розгромила Іран у першому турі ЧС-2022
Сьогодні 17:13 1691
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 23:18 7779
США та Вельс не виявили сильнішого у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 23:01 98
Збірна Нідерландів перемогла Сенегал у 1 турі ЧС-2022
Сьогодні 20:01 518
Беленюк заявив про вихід з НОК України
Сьогодні 19:54 777
США - Вельс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 19:27 742
Сенегал - Нідерланди - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 17:58 2275
Гол Циганкова приніс Динамо перемогу над Вересом у 14 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 569
Сидорчук порушив правила паркування у супроводі Бущана та Денисова - ВІДЕО
Сьогодні 13:12 4103
Історія дня. Як журналіст виживав і виїжджав з Мелітополя
Сьогодні 11:32 731
Прямі трансляції

Марченко пробився до основної сітки турніру в Італії

Сьогодні 22:46 177 0
Ілля Марченко пробився в основну сітку на "челенджері" в Італії
Марченко пробився до основної сітки турніру в Італії
#Ілля Марченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко подолав відбірковий бар'єр на турнірі АТР серії Challenger - Castel del Monte Open - в Андрії (Італія).

У фіналі кваліфікації посіяний під 11-м номером Марченко за півтори години обіграв 3-го номера посіву бельгійця Рафаеля Коліньйона.

Першим суперником Марченка в основній сітці апеннінських змагань може стати посіяний під першим номером Мартон Фучович з Угорщини.

Castel del Monte Open - ATP Challenger Tour 80
Андрія, Італія
 Хард (зал) 
Призовий фонд - €45,730
Перше коло, 21 листопада

Ілля Марченко - Рафаель Коліньйон 6:3, 7:5

Коментарі ()
Популярне зараз
Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 Сенегал - Нідерланди: де дивитися матч ЧС-2022 5774
Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 Англія - Іран: де дивитися матч ЧС-2022 8066
Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця 7779
Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ Верес - Динамо: де дивитися матч УПЛ 5864
Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишається першою ракеткою України 254408
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5 35350
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 6351 1
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37327
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13995
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61752
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 16846
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124080