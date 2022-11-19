Завацька не змогла дограти півфінальний матч турніру у Токіо

Українка не завершила матч через проблеми з плечем

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (340) не змогла вийти у фінал турніру ITF W60 у Токіо.

У півфіналі українка поступилася першій ракетці турніру Ван Сіньюй із Китаю. У другій партії українка відмовилась від продовження боротьби.

У Завацької під час матчу були проблеми з плечем.

W60 TOKYO - ITF

Токіо, Японія

Хард

Третє коло, 19 листопада

Ван Сінью - Катаріна Завацька 6:3, 3:1 - відмова Завацька

Раніше Завацька зіграла за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг у матчі проти Японії.