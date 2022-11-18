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Фріц вийшов у півфінал Підсумкового турніру АТР

Сьогодні 11:11 299 0
Американський тенісист у важкому матчі переграв Фелікса Оже-Альяссіма з Канади
Фріц вийшов у півфінал Підсумкового турніру АТР

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі Підсумкового турніру ATP у Зеленій групі.

Другим півфіналістом змагань у Зеленій групі став американець Тейлор Фріц, який переміг у трьох сетах Фелікса Оже-Альясіма з Канади. В 1/2 фіналу він зустрінеться з лідером Червоної групи сербом Новаком Джоковичем.

Другу півфінальну пару складуть норвежець Каспер Рууд та переможець протистояння грека Стефаноса Ціціпаса з Андрієм Рубльовим.

Підсумковий турнір ATP - Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $14,750,000
Хард
Зелена група, Груповий етап
Третій тур, 17 листопада

Тейлор Фрітц (США) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 7:6(4), 6:7(5), 6:2

Рафаель Надаль (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) 7:5, 7:5

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