Фріц вийшов у півфінал Підсумкового турніру АТР

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі Підсумкового турніру ATP у Зеленій групі.
Другим півфіналістом змагань у Зеленій групі став американець Тейлор Фріц, який переміг у трьох сетах Фелікса Оже-Альясіма з Канади. В 1/2 фіналу він зустрінеться з лідером Червоної групи сербом Новаком Джоковичем.
Другу півфінальну пару складуть норвежець Каспер Рууд та переможець протистояння грека Стефаноса Ціціпаса з Андрієм Рубльовим.
Підсумковий турнір ATP - Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $14,750,000
Хард
Зелена група, Груповий етап
Третій тур, 17 листопада
Тейлор Фрітц (США) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) 7:6(4), 6:7(5), 6:2
Рафаель Надаль (Іспанія) – Каспер Рууд (Норвегія) 7:5, 7:5