Байндл з перемоги стартувала на турнірі у Буенос-Айресі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл (113) обіграла Іпек Оз (211) з Туреччини у першому колі турніру WTA 125 в Буенос-Айресі.
Матч тривав 2 години та 49 хвилин. Байндл двічі подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок, програла чотири гейми на своїй подачі і зробила п'ять брейків.
У другому колі Катерина зіграє проти шостої сіяної Сари Еррані з Італії. Цього року Баіндл перемогла італійку на ґрунті у Варшаві та поступилася їй на траві в Гайбі. Загальний рахунок протистояння - 2:1 на користь Еррані.
Argentina Open • WTA 125
Буенос-Айрес, Аргентина
Грунт
Призовий фонд - $115,000
Перше коло, 17 листопада
Катерина Байндл - Іпек Оз 4:6, 6:4, 6:3
Минулого тижня українка програла у фіналі турніру WTA 125 у Чилі.