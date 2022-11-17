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Джокович гарантував собі місце в півфіналі Підсумкового турніру ATP

Сьогодні 08:25 288 0
Результати матчів Підсумкового турніру ATP
Джокович гарантував собі місце в півфіналі Підсумкового турніру ATP
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі Підсумкового турніру ATP у червоній групі.

Новак Джокович взяв реванш у Андрія Рубльова за поразку у фіналі турніру в Белграді в цьому сезоні та забезпечив собі місце в півфіналі.

В останньому турі Ціціпас і Рубльов розіграють останнє місце у плей-оф

Підсумковий турнір ATP - Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $14,750,000
Хард
Червона група, Груповий етап
Другий тур, 16 листопада

Новак Джокович - Андрій Рубльов 6:4, 6:1

Стефанос Ціціпас – Данило Медведєв 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1)

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