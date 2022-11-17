Джокович гарантував собі місце в півфіналі Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі Підсумкового турніру ATP у червоній групі.
Новак Джокович взяв реванш у Андрія Рубльова за поразку у фіналі турніру в Белграді в цьому сезоні та забезпечив собі місце в півфіналі.
В останньому турі Ціціпас і Рубльов розіграють останнє місце у плей-оф
Підсумковий турнір ATP - Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $14,750,000
Хард
Червона група, Груповий етап
Другий тур, 16 листопада
Новак Джокович - Андрій Рубльов 6:4, 6:1
Стефанос Ціціпас – Данило Медведєв 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1)