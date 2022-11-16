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14.11.2022 20:29 923
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У WTA анонсували календар змагань на 2023 рік

Сьогодні 14:25 183 0
Став відомий календар на наступний сезон
У WTA анонсували календар змагань на 2023 рік

Джерело - btu.org.uа.

Сезон-2023 розпочнеться на командному турнірі United Cup в Австралії. Також на старті нового року відбудуться турніри серії 500 і 250 в Аделаїді та Окленді.

Про це повідомляє WTA.

У лютому на вболівальників чекають два нових турніри категорії 250 в Остіні (США) та Меріді (Мексика), при цьому попередньо в календарі відсутні змагання у Санкт-Петербурзі, що традиційно відбувались в цей місяць.

В асоціації заявили, що протягом 1-3 чвертей сезону буде організовано як мінімум 10 турнірів серії 500 і 24 турніри серії 250, до того ж буде розширено календар змагань серії 125.

Дати головних турнірів (січень-липень):

29 грудня – 8 січня: United Cup (Австралія)
16 січня – 29 січня: Відкритий чемпіонат Австралії
19 лютого – 25 лютого: WTA 1000 (Дубай)
8 березня – 19 березня: WTA 1000 (Індіан-Веллс)
21 березня – 2 квітня: WTA 1000 (Маямі)
25 квітня – 6 травня: WTA 1000 (Мадрид)
8 травня – 21 травня: WTA 1000 (Рим)
28 травня – 11 червня: Ролан Гаррос
3 липня – 16 липня: Вімблдон
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