У WTA анонсували календар змагань на 2023 рік

Джерело - btu.org.uа.
Сезон-2023 розпочнеться на командному турнірі United Cup в Австралії. Також на старті нового року відбудуться турніри серії 500 і 250 в Аделаїді та Окленді.
Про це повідомляє WTA.
У лютому на вболівальників чекають два нових турніри категорії 250 в Остіні (США) та Меріді (Мексика), при цьому попередньо в календарі відсутні змагання у Санкт-Петербурзі, що традиційно відбувались в цей місяць.
В асоціації заявили, що протягом 1-3 чвертей сезону буде організовано як мінімум 10 турнірів серії 500 і 24 турніри серії 250, до того ж буде розширено календар змагань серії 125.
Дати головних турнірів (січень-липень):
29 грудня – 8 січня: United Cup (Австралія)
16 січня – 29 січня: Відкритий чемпіонат Австралії
19 лютого – 25 лютого: WTA 1000 (Дубай)
8 березня – 19 березня: WTA 1000 (Індіан-Веллс)
21 березня – 2 квітня: WTA 1000 (Маямі)
25 квітня – 6 травня: WTA 1000 (Мадрид)
8 травня – 21 травня: WTA 1000 (Рим)
28 травня – 11 червня: Ролан Гаррос
3 липня – 16 липня: Вімблдон