Надаль програв другий матч поспіль на Підсумковому турнірі АТР

Каспер Рууд став першим півфіналістом ATP Finals

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі Підсумкового турніру ATP у зеленій групі.

Норвезький тенісист Каспер Рууд в другому турі групового етапу АТР Finals обіграв американця Тейлора Фрітца та вийшов у півфінал турніру, Надаль зазнав другої поспіль поразки та втратив шанси на плей-оф.

Підсумковий турнір ATP - Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Призовий фонд – $14,750,000

Хард

Зелена група, Груповий етап

Другий тур, 15 листопада

Каспер Рууд (Норвегія) – Тейлор Фрітц (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6)

Рафаель Надаль (Іспанія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3:6, 4:6