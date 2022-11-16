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Надаль програв другий матч поспіль на Підсумковому турнірі АТР

Сьогодні 09:12 193 0
Каспер Рууд став першим півфіналістом ATP Finals
Надаль програв другий матч поспіль на Підсумковому турнірі АТР
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі Підсумкового турніру ATP у зеленій групі.

Норвезький тенісист Каспер Рууд в другому турі групового етапу АТР Finals обіграв американця Тейлора Фрітца та вийшов у півфінал турніру, Надаль зазнав другої поспіль поразки та втратив шанси на плей-оф.

Підсумковий турнір ATP - Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $14,750,000
Хард
Зелена група, Груповий етап
Другий тур, 15 листопада

Каспер Рууд (Норвегія) – Тейлор Фрітц (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6)

Рафаель Надаль (Іспанія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3:6, 4:6

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