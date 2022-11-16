Надаль програв другий матч поспіль на Підсумковому турнірі АТР

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі Підсумкового турніру ATP у зеленій групі.
Норвезький тенісист Каспер Рууд в другому турі групового етапу АТР Finals обіграв американця Тейлора Фрітца та вийшов у півфінал турніру, Надаль зазнав другої поспіль поразки та втратив шанси на плей-оф.
Підсумковий турнір ATP - Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Призовий фонд – $14,750,000
Хард
Зелена група, Груповий етап
Другий тур, 15 листопада
Каспер Рууд (Норвегія) – Тейлор Фрітц (США) – 6:3, 4:6, 7:6 (8:6)
Рафаель Надаль (Іспанія) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3:6, 4:6