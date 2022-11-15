Стало відомо, чи зіграє Джокович на Australian Open 2023

Сербському тенісисту скасують заборону на в'їзд

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович зможе взяти участь в Australian Open 2023. Новий уряд Австралії має намір зняти трирічний бан зі спортсмена.

Про це повідомляє The Guardian.

Нинішній міністр імміграції Австралії Ендрю Джайлс готовий зняти заборону на в’їзд до країни для серба. Це дозволить Джоковичу взяти участь у турнірі Australian Open, що пройде вже у січні.

Нагадаємо, що у січні 2022 року Новака Джоковича зі скандалом депортували з країни. Тодішній уряд Австралії визнав серба загрозою національній безпеці і анулював його візу, а все через те, що тенісист відмовився від вакцинації проти коронавірусу.

Через це протягом року Джокович пропустив ряд турнірів, включно з відкритим чемпіонатом США, а його юристи тим часом працювали над тим, щоби зняти зі спортсмена бан.

Варто підкреслити, що офіційного підтвердження варто очікувати найближчим часом.

Нагадаємо Джокович стартував з перемоги над Ціціпасом на Підсумковому турнірі ATP.