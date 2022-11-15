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WTA не планує проводити турніри в росії у 2023 році

Сьогодні 20:40 49 0
Асоціація представила попередній календар
WTA не планує проводити турніри в росії у 2023 році

Джерело - Чемпіон.

Керівництво жіночої тенісної асоціації (WTA) на наступний сезон 2023 року не запланувала проводити турнірів у росії. 

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Раніше до календаря входили змагання WTA-500 у Санкт-Петербурзі, які проводились у лютому, та жовтневий Кубок Кремля (WTA-500).

Перший у сезоні 2023 турнір Великого шлема - Відкритий чемпіонат Австралії - відбудеться з 16 по 29 січня, Ролан Гаррос має відбутися з 28 травня по 11 червня, Вімблдон - з 3 липня по 16 липня, US Open - з 28 серпня по 10 вересня.

Окрім традиційних турнірів, WTA анонсувала кілька нових, які пройдуть у лютому:

турнір категорії WTA-250 в Остіні (штат Техас, США);

турнір категорії WTA-250 в Меріді (Мексика).

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