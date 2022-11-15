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Завацька стартувала з перемоги на турнірі у Японії

Сьогодні 13:52 140 0
Завацька вийшла в 1/8 фіналу
Завацька стартувала з перемоги на турнірі у Японії
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька (340) у першому колі турніру у Токіо впевнено розібралася з Ріною Сайго (Японія, WTA 472).

Матч тривав 54 хвилини. Українка один раз подала навиліт, не припустилася жодної подвійної помилки, відіграла всі п'ять брейк-пойнтів суперниці і виграла п'ять геймів на прийомі.

W60 TOKYO - ITF 
Токіо, Японія
Хард
Перше коло, 15 листопада

Катаріна Завацька – Ріна Сайго 6:1, 6:1

 Раніше Завацька зіграла за збірну України на Кубку Біллі Джин Кінг у матчі проти Японії.

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