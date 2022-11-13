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Байндл вийшла до фіналу турніру WTA у Чилі

Сьогодні 21:25 168 0
Півфінальний матч тривав 1 годину 53 хвилини
Байндл вийшла до фіналу турніру WTA у Чилі
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл (№138 WTA) обіграла Данку Ковинич (№79 WTA) з Чорногорії у півфіналі турніру WTA 125 у Чилі - 7:6, 6:1.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини. За цей час Байндл жодного разу не подала навиліт і не допускала подвійних помилок, реалізувала 4/9 брейк-пойнти.

У суботу матч було перервано через дощ при рахунку 5:5, а до цього Катерина змогла відігратися з 0:5.

У фіналі українка зіграє проти Маяр Шеріф. Рахунок в особистих зустрічах 2:0 на користь Шеріф.

LP Open by IND - WTA 125
Коліна, Чилі 
Призовий фонд 115 000 доларів
Півфінал
13 листопада

Катерина Байндл (Україна) - Данка Ковинич (Чорногорія) 7:6, 6:1

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