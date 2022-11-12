Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг

Українка здолала Моюку Учіджіму

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (70) обіграла Моюку Учіджіму (105) в Кубку Біллі Джин Кінг.

Матч тривав 1 годину 2 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:3.

За цей час Костюк 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Токіо, Японія

Хард (зал)

Плей-оф, 3 матч

Марта Костюк (Україна) - Моюка Учіджіма (Японія) 6:0, 6:3

Українська збірна обіграла японок з рахунком 3:0 і тепер зіграє у кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.