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Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 09:23 226 0
Українка здолала Моюку Учіджіму
Костюк принесла Україні перемогу над Японією в Кубку Біллі Джин Кінг
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (70) обіграла Моюку Учіджіму (105) в Кубку Біллі Джин Кінг.

Матч тривав 1 годину 2 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:3.

За цей час Костюк 5 разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Токіо, Японія
Хард (зал)
Плей-оф, 3 матч

Марта Костюк (Україна) - Моюка Учіджіма (Японія) 6:0, 6:3

Українська збірна обіграла японок з рахунком 3:0 і тепер зіграє у кваліфікації до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

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