Відбулося жеребкування матчу Україна - Японія на Кубку Біллі Джин Кінг

Поєдинок розпочнеться 11 листопада о 08:00 за київським часом

Джерело - Великий теніс України.

Гра між Мартою Костюк та Місакі Дої відкриє матч плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг Японія - Україна.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Поєдинок розпочнеться 11 листопада о 08:00 за київським часом.

У другій грі першого дня на корт мають вийти Катаріна Завацька та Моюка Учіджіма.

У суботу, 12 листопада, Костюк зіграє проти Учіджіми. Початок матчу - о 06:00 за київським часом. Завацька вийде проти Дої.

У матчі парного розряду мають зіграти дуети Марта Костюк/Людмила Кіченок та Шуко Аояма/Ена Шибахара.

Поєдинок відбуватиметься на центральному корті тенісного парку Аріаке у Токіо.

Переможець матчу зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг наступного року за право виступити у фінальній частині турніру.