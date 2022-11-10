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Відбулося жеребкування матчу Україна - Японія на Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 11:45 206 0
Поєдинок розпочнеться 11 листопада о 08:00 за київським часом
Відбулося жеребкування матчу Україна - Японія на Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Великий теніс України.

Гра між Мартою Костюк та Місакі Дої відкриє матч плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг Японія - Україна.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Поєдинок розпочнеться 11 листопада о 08:00 за київським часом.

У другій грі першого дня на корт мають вийти Катаріна Завацька та Моюка Учіджіма.

У суботу, 12 листопада, Костюк зіграє проти Учіджіми. Початок матчу - о 06:00 за київським часом. Завацька вийде проти Дої.

У матчі парного розряду мають зіграти дуети Марта Костюк/Людмила Кіченок та Шуко Аояма/Ена Шибахара.

Поєдинок відбуватиметься на центральному корті тенісного парку Аріаке у Токіо.

Переможець матчу зіграє у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг наступного року за право виступити у фінальній частині турніру.

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