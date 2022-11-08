Мертенс та Кудерметова виграли Підсумковий парний турнір WTA

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Підсумкового турніру WTA чинні чемпіонки, представниці Чехії Барбора Крейчикова і Катержина Синякова поступились бельгійці Елізе Мертенс і росіянці Вероніці Кудерметовій, яка виступає як спортсменка з нейтральним статусом.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. За час матчу переможниці зробили дві подачі навиліт, п'ять подвійних помилок і реалізували три з п'яти брейк-пойнтів.

WTA Finals Fort Worth

Форт-Ворт, США

Хард (зал)

Призовий фонд - $5,000,000

Фінал, 8 листопада

Вероніка Кудерметова / Елізе Мертенс (Бельгія) – Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехія) 6:2, 4:6 11:9