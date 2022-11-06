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Кіченок та Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA

Сьогодні 09:39 248 0
Кіченок та Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Альона Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA.

Після перемоги пари над Анною Даніліною та Беатріс Хаддад Маєю у паралельному матчі українсько-латвійський дует влаштовувала лише перемога рашистки кудерметової та Еліз Мертенс із Бельгії над дуетом Дамбровскі / Олмос, що і сталося у підсумку (7-6; 6-2).

Таким чином, за показником виграних/програних сетів пара Кіченок / Остапенко посіла друге місце у своїй групі (1 перемога, 2 поразки, різниця сетів 4-5).

У півфіналі Підсумкового турніру Кіченок та Остапенко зіграють із першими ракетками світу у парному розряді - Барборою Крейчиковою та Катериною Синяковою.

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