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Володько вийшла у півфінал турніру у Колумбії

Сьогодні 09:11 144 0
Володько пройшла три раунди за один день і зіграє в півфіналі
Володько вийшла у півфінал турніру у Колумбії
#Катерина Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (339) виграла три матчі за один день і вийшла до півфіналу 60-тисячника в колумбійському місті Барранкілья.

Українка у 1/4 фіналу перемогла Марію Лурдес Карле з Аргентини (WTA 167) у двох сетах за 1 годину 31 хвилину.

Відзначимо, що за один день Катерина виграла аж три матчі! Спочатку вона обіграла Марію Ерасо Гонсалес (6:3, 6:2) із Колумбії, а потім розгромила Вікторію Морвайову зі Словаччини (6:1, 6:1).

ITF W60
Барранкілья (Колумбія)
Хард, 1/4 фіналу
04 листопада

Катерина Володько – Марія Лурдес Карле 6:4, 6:4

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