Володько вийшла у півфінал турніру у Колумбії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Володько (339) виграла три матчі за один день і вийшла до півфіналу 60-тисячника в колумбійському місті Барранкілья.
Українка у 1/4 фіналу перемогла Марію Лурдес Карле з Аргентини (WTA 167) у двох сетах за 1 годину 31 хвилину.
Відзначимо, що за один день Катерина виграла аж три матчі! Спочатку вона обіграла Марію Ерасо Гонсалес (6:3, 6:2) із Колумбії, а потім розгромила Вікторію Морвайову зі Словаччини (6:1, 6:1).
ITF W60
Барранкілья (Колумбія)
Хард, 1/4 фіналу
04 листопада
Катерина Володько – Марія Лурдес Карле 6:4, 6:4