Снігур вийшла у півфінал турніру у Франції

Снігур побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар’я Снігур (113) вийшла у півфінал турніру ITF W60 у Нанті.

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У чвертьфіналі українка обіграла Юлію Гатовку (295) з Білорусі.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Снігур реалізувала 6 з 12 брейк-пойнтів і допустила 1 подвійну помилку.

У півфіналі Дар’я зіграє проти переможниці матчу Клари Таусон з Данії та росіянки Каміли Рахімової.

ITF W60

Франція, Нант

Хард

Третє коло, 03 листопада

Дар’я Снігур (Україна) – Юлія Гатовка 6:3, 6:2

Нагадаємо, у другому колі Снігур обіграла росіянку.