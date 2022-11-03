Снігур вийшла у півфінал турніру у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дар’я Снігур (113) вийшла у півфінал турніру ITF W60 у Нанті.
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У чвертьфіналі українка обіграла Юлію Гатовку (295) з Білорусі.
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Снігур реалізувала 6 з 12 брейк-пойнтів і допустила 1 подвійну помилку.
У півфіналі Дар’я зіграє проти переможниці матчу Клари Таусон з Данії та росіянки Каміли Рахімової.
ITF W60
Франція, Нант
Хард
Третє коло, 03 листопада
Дар’я Снігур (Україна) – Юлія Гатовка 6:3, 6:2
Нагадаємо, у другому колі Снігур обіграла росіянку.