Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Шрусбері

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) вийшла до чвертьфіналу хардового турніру ITF у Шрусберзі (Велика Британія).
У другому колі українка обіграла Фрею Крісті з Великої Британії.
Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Калініна двіча подала на виліт та допустила три подвійні помилки.
У чвертьфіналі Калініна зустрінеться з переможницею матчу між британкою Еліз Мелоні, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, та сьомою сіяною Місакі Дої з Японії.
Budgen Motors W100 - ITF World Tennis Tour
Шрусбері, Велика Британія
Призовий фонд $100,000
Хард (зал)
Друге коло, 03 листопада
Ангеліна Калініна – Фрея Крісті 3:6, 6:4, 7:6 (4)