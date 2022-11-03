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Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Шрусбері

Сьогодні 16:23 139 0
Калініна побореться за вихід у півфіналі турніру.
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Шрусбері
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) вийшла до чвертьфіналу хардового турніру ITF у Шрусберзі (Велика Британія).

У другому колі українка обіграла Фрею Крісті з Великої Британії.

Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Калініна двіча подала на виліт та допустила три подвійні помилки.

У чвертьфіналі Калініна зустрінеться з переможницею матчу між британкою Еліз Мелоні, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, та сьомою сіяною Місакі Дої з Японії.

Budgen Motors W100 - ITF World Tennis Tour
Шрусбері, Велика Британія
Призовий фонд $100,000
Хард (зал)
Друге коло, 03 листопада

Ангеліна Калініна  – Фрея Крісті 3:6, 6:4, 7:6 (4)

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