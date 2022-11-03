Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Шрусбері

Калініна побореться за вихід у півфіналі турніру.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (49) вийшла до чвертьфіналу хардового турніру ITF у Шрусберзі (Велика Британія).

У другому колі українка обіграла Фрею Крісті з Великої Британії.

Матч тривав 2 години та 21 хвилину. Калініна двіча подала на виліт та допустила три подвійні помилки.

У чвертьфіналі Калініна зустрінеться з переможницею матчу між британкою Еліз Мелоні, яка потрапила в основну сітку через кваліфікацію, та сьомою сіяною Місакі Дої з Японії.

Budgen Motors W100 - ITF World Tennis Tour

Шрусбері, Велика Британія

Призовий фонд $100,000

Хард (зал)

Друге коло, 03 листопада

Ангеліна Калініна – Фрея Крісті 3:6, 6:4, 7:6 (4)