Світоліна анонсувала благодійну гала-вечерю в Монако

Захід відбудеться 2 грудня

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна анонсувала благодійну гала-вечерю у яхт-клубі Монако, кошти з якої будуть використані для фінансування програм, започаткованих її фондом.

Про це розповіла сам тенісистка у Facebook.

"У п’ятницю, 2 грудня 2022 року, я проводжу щорічну гала-вечерю, яка вперше відбудеться в яхт-клубі Монако. Кошти, зібрані під час цього вечора, будуть використані для фінансування програм, започаткованих моїм фондом, включаючи програму післявоєнного відновлення українського тенісу, а також для продовження логістичної та матеріальної підтримки сімей, які сильно постраждали від війни в Україні. Ми з командою твердо віримо в перемогу і вже думаємо про післявоєнне відновлення спортивної інфраструктури. Молоді таланти, які втекли з країни через війну, повинні знати, що незабаром їх чекатимуть вдома", - написала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна стала мамою.