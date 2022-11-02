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Світоліна анонсувала благодійну гала-вечерю в Монако

Сьогодні 20:27 173 0
Захід відбудеться 2 грудня
Світоліна анонсувала благодійну гала-вечерю в Монако
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна анонсувала благодійну гала-вечерю у яхт-клубі Монако, кошти з якої будуть використані для фінансування програм, започаткованих її фондом.

Про це розповіла сам тенісистка у Facebook.

"У п’ятницю, 2 грудня 2022 року, я проводжу щорічну гала-вечерю, яка вперше відбудеться в яхт-клубі Монако. Кошти, зібрані під час цього вечора, будуть використані для фінансування програм, започаткованих моїм фондом, включаючи програму післявоєнного відновлення українського тенісу, а також для продовження логістичної та матеріальної підтримки сімей, які сильно постраждали від війни в Україні.

Ми з командою твердо віримо в перемогу і вже думаємо про післявоєнне відновлення спортивної інфраструктури. Молоді таланти, які втекли з країни через війну, повинні знати, що незабаром їх чекатимуть вдома", - написала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна стала мамою.

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