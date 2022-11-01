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Калініна впевнено перемогла Жакемо на турнірі у Шрусбері

Сьогодні 18:09 277 0
Ангеліна у першому раунді у двох сетах обіграла суперницю з Франції
Калініна впевнено перемогла Жакемо на турнірі у Шрусбері
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 49) переможно стартувала на турнірі серії ITF W100 у Шрусбері (Велика Британія)у матчі з Ельзою Жакемо (Франція, WTA 204).

Це була друга зустріч тенісисток, українка знову виграла.

У другому раунді Калініна змагатиметься проти Елли Макдональд або Фреї Крісті (обидві з Великої Британії).

Budgen Motors W100 - ITF World Tennis Tour
Шрусбері, Велика Британія
Призовий фонд $100,000
Перше коло, 1 листопада

Ангеліна Калініна (Україна) - Ельза Жакемо (Франція) 6:4, 6:1

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