Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 49) переможно стартувала на турнірі серії ITF W100 у Шрусбері (Велика Британія)у матчі з Ельзою Жакемо (Франція, WTA 204).
Це була друга зустріч тенісисток, українка знову виграла.
У другому раунді Калініна змагатиметься проти Елли Макдональд або Фреї Крісті (обидві з Великої Британії).
Budgen Motors W100 - ITF World Tennis Tour
Шрусбері, Велика Британія
Призовий фонд $100,000
Перше коло, 1 листопада
Ангеліна Калініна (Україна) - Ельза Жакемо (Франція) 6:4, 6:1