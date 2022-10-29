Надія Кіченок не змогла вийти у фінал турніру у Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок разом з Анна-Лєною Фрідзам (Німеччина) не змогли пробитися до фіналу парного розряду хардового турніру серії WTA 125 у Тампіко (Мексика).
Українсько-німецька пара у двох сетах поступилася тандему Тереза Міхалікова / Алділа Сутджіаді за 1 годину та 45 хвилин.
WTA 125 Тампіко
Пари
1/2 фіналу, 29 жовтня
Тереза Міхалікова (Словаччина) / Алділа Сутджіаді (Індонезія) [1] - Людмила Кіченок (Україна) / Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) [4] 6:3, 7:6 (7:5)