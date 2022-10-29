Надія Кіченок не змогла вийти у фінал турніру у Мексиці

Українка разом із Фрідзам поступилася лідерам посіву

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок разом з Анна-Лєною Фрідзам (Німеччина) не змогли пробитися до фіналу парного розряду хардового турніру серії WTA 125 у Тампіко (Мексика).

Українсько-німецька пара у двох сетах поступилася тандему Тереза Міхалікова / Алділа Сутджіаді за 1 годину та 45 хвилин.

WTA 125 Тампіко

Пари

1/2 фіналу, 29 жовтня

Тереза Міхалікова (Словаччина) / Алділа Сутджіаді (Індонезія) [1] - Людмила Кіченок (Україна) / Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) [4] 6:3, 7:6 (7:5)