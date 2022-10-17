Стаховський - Маску: Крим ніколи не був російським

Колишній український тенісист Сергій Стаховський відповів Ілону Маску, який порівняв втрату Криму для Росії з втратою Гаваїв і Перл-Харбора для США.

Відповідний пост зробив Стаховський у Твіттері.

"Є одна головна заковика... Крим ніколи не був російським... Я думаю, що Гаваї є частиною США протягом трохи довшого періоду часу... Чи не так?" - написав Стаховський.