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Японія оголосила склад на матч проти України у Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 13:25 59 0
Стала відома заявка збірної Японії
Японія оголосила склад на матч проти України у Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - btu.org.ua.

Матчева зустріч плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними Японії та України відбудеться 11-12 листопада в Осаці.

Про це повідомляє BTU.

На поєдинок проти України капітан японської команди Тосіхіса Цутіхасі заявив п'ять тенісисток.

Склад збірної Японії:

1. Місакі Дої (№109 рейтингу WTA в одиночному розряді та №103 WTA - у парі)
2. Моюка Утідзіма (№113 WTA - №147 WTA)
3. Ена Сібахара (№589 WTA - №13 WTA)
4. Саяка Ісії (№884 WTA - №1397 WTA)
5. Сюко Аояма (№18 WTA - у парі).

Збірні Японії та України вдруге зустрінуться у Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого року українки з рахунком 4:0 перемогли японок на домашніх кортах у Чорноморську.

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