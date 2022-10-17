Японія оголосила склад на матч проти України у Кубку Біллі Джин Кінг

Стала відома заявка збірної Японії

Матчева зустріч плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг між жіночими тенісними збірними Японії та України відбудеться 11-12 листопада в Осаці.

Про це повідомляє BTU.

На поєдинок проти України капітан японської команди Тосіхіса Цутіхасі заявив п'ять тенісисток.

Склад збірної Японії:

1. Місакі Дої (№109 рейтингу WTA в одиночному розряді та №103 WTA - у парі)

2. Моюка Утідзіма (№113 WTA - №147 WTA)

3. Ена Сібахара (№589 WTA - №13 WTA)

4. Саяка Ісії (№884 WTA - №1397 WTA)

5. Сюко Аояма (№18 WTA - у парі).

Збірні Японії та України вдруге зустрінуться у Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого року українки з рахунком 4:0 перемогли японок на домашніх кортах у Чорноморську.