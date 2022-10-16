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Стаховський готовий додати 10 тисяч доларів за Гіркіна

Сьогодні 09:41 137 0
Стаховський готовий додати 10 тисяч доларів за Гіркіна
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський готовий заплатити 10 тисяч доларів тому, хто візьме живим в полон Ігоря Гіркіна.

Про це він написав у твіттері.

"Та якщо вже пішов такий наступ, то докидаю 10 тисяч доларів. Головне живим... Бо має розказати по MH17", - написав Стаховський.

Раніше по 10 тисяч доларів за живого Гіркіна пообіцяли заплатити Сергій Стерненко, Тарас Тополя та Валерій Маркус.

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