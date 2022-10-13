Світоліна: Ворог може забрати наші будинки, але не жагу до свободи

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна закликала підтримувати Україну та робити пожертви.
Про це екстретя ракетка світу написала в Інстаграмі.
"За останні 2 дні Росія запустила по нашій Батьківщині більше сотні ракет і безпілотників-камікадзе. Київ, Харків, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Кривий Ріг, Дніпро. Ворог лютує через власну слабкість на фронті, мститься невинним мирним жителям, люди просто йдуть на роботу і ведуть своїх дітей до школи".
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"Хочу наголосити на тому, що жодні ракети, обстріли чи атаки не зламають українців. Вони можуть забрати наші будинки і цілі вулиці, але не нашу гідність, мужність і жагу до свободи. Ми захистимо Україну. Ми будемо боротися до перемоги".
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"У ці дуже темні дні нехай ваші емоції перетворяться на пожертвування. Підтримайте Україну та пожертвуйте United24", - написала Світоліна.
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