Російських та білоруських тенісистів допустять на Australian Open-2023

Джерело - tribuna.com.
Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в Australian Open.
Про це розповів очільник Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі
"На даний момент російські та білоруські гравці матимуть право грати на Australian Open.
Єдина різниця полягатиме в тому, що вони не можуть представляти Росію - не можуть представляти прапор Росії.
Не буде вмикатись гімн Росії, і вони повинні виступати як незалежні гравці під нейтральним прапором", - сказав Тайлі.
Australian Open відбудеться з 16 до 29 січня 2023 року.