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Російських та білоруських тенісистів допустять на Australian Open-2023

Сьогодні 13:12 268 0
Російські та білоруські гравці матимуть право грати на Australian Open під нейтральним прапором
Російських та білоруських тенісистів допустять на Australian Open-2023
#Australian Open

Джерело - tribuna.com.

Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в Australian Open.

Про це розповів очільник Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі

"На даний момент російські та білоруські гравці матимуть право грати на Australian Open.

Єдина різниця полягатиме в тому, що вони не можуть представляти Росію - не можуть представляти прапор Росії.

Не буде вмикатись гімн Росії, і вони повинні виступати як незалежні гравці під нейтральним прапором", - сказав Тайлі.

Australian Open відбудеться з 16 до 29 січня 2023 року.

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