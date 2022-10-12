Російських та білоруських тенісистів допустять на Australian Open-2023

Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в Australian Open.

Про це розповів очільник Федерації тенісу Австралії Крейг Тайлі

"На даний момент російські та білоруські гравці матимуть право грати на Australian Open.

Єдина різниця полягатиме в тому, що вони не можуть представляти Росію - не можуть представляти прапор Росії.

Не буде вмикатись гімн Росії, і вони повинні виступати як незалежні гравці під нейтральним прапором", - сказав Тайлі.