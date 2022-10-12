Калініна на відмові суперниці вийшла у друге коло турніру у Румунії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (45) з перемоги розпочала виступ на турнірі WTA 250 у Румунії.
У першому колі вона виграла в Ежені Бушар із Канади (443), яка не змогла дограти матч та знялася після стартового сету.
У наступному колі українка зіграє проти Ісалін Бонавентюр із Бельгії (126).
Transylvania Open - WTA 250
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд – $251 750
Хард
Перше коло, 11 жовтня
Ангеліна Калініна (Україна) – Ежені Бушар (Канада) – 6:3 (відмова)
Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.