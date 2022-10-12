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Калініна на відмові суперниці вийшла у друге коло турніру у Румунії

Сьогодні 11:37 106 0
Ангеліна Калініна виграла стартовий матч на турнірі
Калініна на відмові суперниці вийшла у друге коло турніру у Румунії
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (45) з перемоги розпочала виступ на турнірі WTA 250 у Румунії.

У першому колі вона виграла в Ежені Бушар із Канади (443), яка не змогла дограти матч та знялася після стартового сету.

У наступному колі українка зіграє проти Ісалін Бонавентюр із Бельгії (126).

Transylvania Open - WTA 250
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд – $251 750
Хард
Перше коло, 11 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Ежені Бушар (Канада) – 6:3 (відмова)

Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.

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