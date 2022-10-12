Калініна на відмові суперниці вийшла у друге коло турніру у Румунії

Ангеліна Калініна виграла стартовий матч на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (45) з перемоги розпочала виступ на турнірі WTA 250 у Румунії.

У першому колі вона виграла в Ежені Бушар із Канади (443), яка не змогла дограти матч та знялася після стартового сету.

У наступному колі українка зіграє проти Ісалін Бонавентюр із Бельгії (126).

Transylvania Open - WTA 250

Клуж-Напока, Румунія

Призовий фонд – $251 750

Хард

Перше коло, 11 жовтня

Ангеліна Калініна (Україна) – Ежені Бушар (Канада) – 6:3 (відмова)

Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.