Костюк знову програла на турнірі у Румунії

Марта Костюк поступилась у парному турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк разом зі своєю напарницею Оксаною Калашниковою (Грузія) у 1/8 фіналу парного розряду на турнірі у Клуж-Напоці (Румунія) поступилася Анні Бондар (Угорщина) та Далме Галфі (Угорщина).

Матч тривав 1 годину та 6 хвилин.

Відзначимо, що у першому сеті Марта та Оксана перемагали з рахунком 5:2, але програли 5 геймів поспіль.

Transylvania Open - WTA 250

Клуж-Напока, Румунія

Призовий фонд – $251 750

Хард

1/8 фіналу, 11 жовтня

Анна Бондар / Далма Галфі - Оксана Калашникова / Марта Костюк 7:5, 6:2

Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.