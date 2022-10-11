Костюк знову програла на турнірі у Румунії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк разом зі своєю напарницею Оксаною Калашниковою (Грузія) у 1/8 фіналу парного розряду на турнірі у Клуж-Напоці (Румунія) поступилася Анні Бондар (Угорщина) та Далме Галфі (Угорщина).
Матч тривав 1 годину та 6 хвилин.
Відзначимо, що у першому сеті Марта та Оксана перемагали з рахунком 5:2, але програли 5 геймів поспіль.
Transylvania Open - WTA 250
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд – $251 750
Хард
1/8 фіналу, 11 жовтня
Анна Бондар / Далма Галфі - Оксана Калашникова / Марта Костюк 7:5, 6:2
Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.