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Костюк знову програла на турнірі у Румунії

Сьогодні 20:56 146 0
Марта Костюк поступилась у парному турнірі
Костюк знову програла на турнірі у Румунії
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк разом зі своєю напарницею Оксаною Калашниковою (Грузія) у 1/8 фіналу парного розряду на турнірі у Клуж-Напоці (Румунія) поступилася Анні Бондар (Угорщина) та Далме Галфі (Угорщина).

Матч тривав 1 годину та 6 хвилин.

Відзначимо, що у першому сеті Марта та Оксана перемагали з рахунком 5:2, але програли 5 геймів поспіль.

Transylvania Open - WTA 250
Клуж-Напока, Румунія
Призовий фонд – $251 750
Хард
1/8 фіналу, 11 жовтня

Анна Бондар / Далма Галфі - Оксана Калашникова  / Марта Костюк 7:5, 6:2 

Раніше Костюк програла Паоліні на старті турніру в Румунії.

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