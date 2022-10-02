Людмила і Надія Кіченок виграли парний турнір в Естонії

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок виграли парний турнір WTA 250 у Таллінні (Естонія).
Українки у фіналі обіграли американку Ніколь Меліхар та німкеню Лауру Зігемунд - 7:5, 4:6, 10:7.
Матч тривав 1 годину 59 хвилин. Людмила і Надія 2 рази подали навиліт, допустили 6 подвійних помилок та реалізували 3/5 брейк-пойнтів.
Це їх перший спільний титул з WTA Elite Trophy 2018. Всього на їхньому рахунку вже 4 титули.
Нагадаємо, що сестри Кіченок грали в парі вперше з Олімпіади в Токіо.
Tallinn Open
WTA 250
Таллінн, Естонія
Призовий фонд $251,750
Парний розряд
Фінал, 2 жовтня
Надія Кіченок/ Людмила Кіченок (Україна) - Ніколь Меліхар/ Лаура Зігемунд (США/ Німеччина) 7:5, 4:6, 10:7