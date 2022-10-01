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Завацька виграла турнір ITF в Іспанії

Сьогодні 22:10 136 1
Завацька вдруге в кар’єрі здобула парний титул на турнірі ITF
Завацька виграла турнір ITF в Іспанії
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька разом зі своєю напарницею  Оленою Большовою здобула перемогу на турнірі ITF W60 в Іспанії.

Українка та іспанка здобули перемогу через відмову іспанської пари Анхела Фіта Болудой – Гіомар Сулета де Реалес продовжувати матч при рахунку 2:1 на свою користь у першому сеті.

Для Завацької це другий парний титул ITF в кар’єрі – у квітні українка разом з Анастасією Децюк із Чехії стала чемпіонкою на турнірі ITF W60 у Загребі.

Open Internacional de San Sebastian - ITF World Tennis Tour
Сан-Себастьян, Іспанія
Призовий фонд - $60,000
Пари, Фінал
01 жовтня

Катаріна Завацька / Олена Большова  -  Анхела Фіта Болудой / Гіомар Сулета де Реалес 1:2 - відмова Болудой / де Реалес

Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.

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