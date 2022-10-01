Завацька виграла турнір ITF в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька разом зі своєю напарницею Оленою Большовою здобула перемогу на турнірі ITF W60 в Іспанії.
Українка та іспанка здобули перемогу через відмову іспанської пари Анхела Фіта Болудой – Гіомар Сулета де Реалес продовжувати матч при рахунку 2:1 на свою користь у першому сеті.
Для Завацької це другий парний титул ITF в кар’єрі – у квітні українка разом з Анастасією Децюк із Чехії стала чемпіонкою на турнірі ITF W60 у Загребі.
Open Internacional de San Sebastian - ITF World Tennis Tour
Сан-Себастьян, Іспанія
Призовий фонд - $60,000
Пари, Фінал
01 жовтня
Катаріна Завацька / Олена Большова - Анхела Фіта Болудой / Гіомар Сулета де Реалес 1:2 - відмова Болудой / де Реалес
Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.