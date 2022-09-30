Завацька вийшла у фінал турніру в Іспанії

Українка побореться за трофей

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька разом зі своєю напарницею Альоною Большовою (Іспанія) зіграє у фіналі парного турніру в Іспанії.

Україно-іспанська пара у півфіналі обіграла іспанський дует Джесіка Бузас Манейро / Лейре Ромеро-Гоїєз. Матч тривав 1 годину та 31 хвилину.

У фіналі Завацька та Большова пара зіграє з іспанками Анжелою Фітою Болудою та Сулетою Де Реалес.

Open Internacional de San Sebastian - ITF World Tennis Tour

Сан-Себастьян, Іспанія

Призовий фонд - $60,000

Пари, 1/2 фіналу

30 вересня

Катаріна Завацька (Україна) / Альона Большова (Іспанія) – Джесіка Бузас Манейро (Іспанія) / Лейре Ромеро-Гоїєз (Іспанія) 6:7 (3:7), 6:2, [10:3]

Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.