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Завацька вийшла у фінал турніру в Іспанії

Вчора 23:37 247 0
Українка побореться за трофей
Завацька вийшла у фінал турніру в Іспанії
Фото - gettyimages
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катаріна Завацька разом зі своєю напарницею Альоною Большовою (Іспанія) зіграє у фіналі парного турніру в Іспанії.

Україно-іспанська пара у півфіналі обіграла іспанський дует Джесіка Бузас Манейро / Лейре Ромеро-Гоїєз. Матч тривав 1 годину та 31 хвилину.

У фіналі Завацька та Большова пара зіграє з іспанками Анжелою Фітою Болудою та Сулетою Де Реалес.

Open Internacional de San Sebastian - ITF World Tennis Tour
Сан-Себастьян, Іспанія
Призовий фонд - $60,000
Пари, 1/2 фіналу
30 вересня

Катаріна Завацька (Україна) / Альона Большова (Іспанія) – Джесіка Бузас Манейро (Іспанія) / Лейре Ромеро-Гоїєз (Іспанія)  6:7 (3:7), 6:2, [10:3]

Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.

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