Завацька вийшла у фінал турніру в Іспанії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катаріна Завацька разом зі своєю напарницею Альоною Большовою (Іспанія) зіграє у фіналі парного турніру в Іспанії.
Україно-іспанська пара у півфіналі обіграла іспанський дует Джесіка Бузас Манейро / Лейре Ромеро-Гоїєз. Матч тривав 1 годину та 31 хвилину.
У фіналі Завацька та Большова пара зіграє з іспанками Анжелою Фітою Болудою та Сулетою Де Реалес.
Open Internacional de San Sebastian - ITF World Tennis Tour
Сан-Себастьян, Іспанія
Призовий фонд - $60,000
Пари, 1/2 фіналу
30 вересня
Катаріна Завацька (Україна) / Альона Большова (Іспанія) – Джесіка Бузас Манейро (Іспанія) / Лейре Ромеро-Гоїєз (Іспанія) 6:7 (3:7), 6:2, [10:3]
Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.