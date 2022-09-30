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Володько вийшла у чвертьфінал турніру ITF W25 у Ньюпорт-Біч

Сьогодні 16:10 100 0
Українка побореться за вихід у півфінал
Володько вийшла у чвертьфінал турніру ITF W25 у Ньюпорт-Біч
#Катерина Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (438)  перемогла Ельвіну Калієву (225) зі США у другому колі турнірі ITF W25 у Ньюпорт-Біч.

Матч тривав 2 години та 59 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт та допустила 18 подвійних помилок.

За вихід до півфіналу Катерина зіграє проти другої сіяної Юань Юе (104) з Китаю.

ITF W25 
Ньюпорт-Біч, США
Друге коло

Катерина Володько (Україна) - Робін Андерсон (США) 6:1, 1:6, 6:2

Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.

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