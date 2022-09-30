Володько вийшла у чвертьфінал турніру ITF W25 у Ньюпорт-Біч

Українка побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (438) перемогла Ельвіну Калієву (225) зі США у другому колі турнірі ITF W25 у Ньюпорт-Біч.

Матч тривав 2 години та 59 хвилин. Українка жодного разу не подала на виліт та допустила 18 подвійних помилок.

За вихід до півфіналу Катерина зіграє проти другої сіяної Юань Юе (104) з Китаю.

ITF W25

Ньюпорт-Біч, США

Друге коло

Катерина Володько (Україна) - Робін Андерсон (США) 6:1, 1:6, 6:2

Раніше Костюк поступилась Крейчиковій на турнірі WTA у Таллінні.