Ф'юрі хоче провести 2 бої за один вечір у грудні

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) хоче провести 2 поєдинки за один вечір.
Про це він заявив у Інстаграмі.
"Трохи ламав собі мізки. 3 грудня наближається. Мануель Чарр погодився. Вибачте, Махмуд Чарр. Чому б мені не битися з двома бійцями за один вечір?! Махмуд Чарр і ще хтось! Це було б в біса круто. Я, ймовірно, буду першим чемпіоном WBC у надважкій вазі, який проведе два бої за один вечір. І це гарантований факт", - сказав Ф'юрі в сторіз.
Tyson Fury says he could try to have two fights in one night on Dec 3rd if the Anthony Joshua bout doesn't happen…— Michael Benson (@MichaelBensonn) September 29, 2022
[📽️ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/sBkQ9TMKPm